Ankara'da Köpeklerin Zehirlenmesi - Zanlılar Adliyeye Gönderildi
1 saat önce
-Zanlıların araca bindirilmesi Yenimahalle'de sokak köpeklerini zehirlediği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
-Zanlıların araca bindirilmesi Yenimahalle'de sokak köpeklerini zehirlediği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:52 Kaynak: AA
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