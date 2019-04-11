Son Dakika Haberleri: Ankara'da Köpeklerin Zehirlenmesi - Zanlılar Adliyeye Gönderildi

Ankara'da Köpeklerin Zehirlenmesi - Zanlılar Adliyeye Gönderildi

1 saat önce

-Zanlıların araca bindirilmesi Yenimahalle'de sokak köpeklerini zehirlediği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

-Zanlıların araca bindirilmesi Yenimahalle'de sokak köpeklerini zehirlediği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:52 Kaynak: AA
Yenimahalle, Güncel
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