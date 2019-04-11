Ankara'da Köpeklerin Zehirlenmesi - Zanlılar Adli Kontrol Şartıyla Serbest
58 dakika önce
-Zanlıların getirilişi -Vatandaşların tepki göstermesinden detaylar -Zanlıların çıkışı Ankara'da köpeklerin zehirlenmesi - Zanlılar adli kontrol şartıyla serbest - ANKARA.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:13 Kaynak: AA
-Zanlıların getirilişi
-Vatandaşların tepki göstermesinden detaylar
-Zanlıların çıkışı Ankara
'da köpeklerin zehirlenmesi - Zanlılar adli kontrol şartıyla serbest - ANKARA
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