Son Dakika Haberleri: Ankara'da Köpeklerin Zehirlenmesi - Zanlılar Adli Kontrol Şartıyla Serbest

Ankara'da Köpeklerin Zehirlenmesi - Zanlılar Adli Kontrol Şartıyla Serbest

58 dakika önce

-Zanlıların getirilişi -Vatandaşların tepki göstermesinden detaylar -Zanlıların çıkışı Ankara'da köpeklerin zehirlenmesi - Zanlılar adli kontrol şartıyla serbest - ANKARA.

-Zanlıların getirilişi
-Vatandaşların tepki göstermesinden detaylar
-Zanlıların çıkışı Ankara'da köpeklerin zehirlenmesi - Zanlılar adli kontrol şartıyla serbest - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:13 Kaynak: AA
Ankara, Güncel
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