Ankara'da Köpeklerin Zehirlenmesi - Zanlıların Sağlık Kontrolü
1 saat önce
Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde sokak köpeklerini zehirledikleri iddia edilen şahıslar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Yenimahalle
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:13 Kaynak: AA
ilçesi Batıkent semtinde sokak köpeklerini zehirledikleri iddia edilen şahıslar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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