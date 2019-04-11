Son Dakika Haberleri: Ankara'da Köpeklerin Zehirlenmesi - Zanlıların Sağlık Kontrolü

Ankara'da Köpeklerin Zehirlenmesi - Zanlıların Sağlık Kontrolü

1 saat önce

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde sokak köpeklerini zehirledikleri iddia edilen şahıslar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde sokak köpeklerini zehirledikleri iddia edilen şahıslar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:13 Kaynak: AA
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