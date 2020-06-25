Ankara'da Kore Savaşı'nın 70'inci yıl dönümü anıldı - Son Dakika

Büyükelçi Choi, bu yıl Kore Savaşı'nın 70'inci yıl dönümünü andıklarını hatırlatarak, hayatta olan Kore Savaşı gazilerine ve Türk halkına olan minnettarlığını dile getirdi.

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