Son Dakika Haberleri: Ankara'da korkunç kaza: 30 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da korkunç kaza: 30 yaralı

Ankara'da korkunç kaza: 30 yaralı

7 saat önce

Başkent'te Çankaya Belediyesine ait servis aracı Bala yolunda kaza yaptı.

Ankara'da korkunç kaza: 30 yaralı, System.String[]

Başkent'te Çankaya Belediyesine ait servis aracı Bala yolunda kaza yaptı. Olayda 25 kadın, 3 çocuk, 1 hemşire ve şoför olmak üzere 30 kişi yaralandı.


Ankara-Bala karayolu Çavuşlu mevkiinde, Çankaya Belediyesine ait, servis aracı iddialara göre, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kontrolden çıkan otobüs karşı istikamete geçerek araziye girdi. Kazada, 25 kadın, 3 çocuk, 1 hemşire ve şoför olmak üzere 30 kişi yaralandı. Yaralanan kadınların sağlık taraması için Bala ilçesine bağlı Yayla, Tohumlar, Kömürcü köylerinden alınarak Dikmen Sağlık Ocağına görüldüğü öğrenildi. Kaza, Çankaya Belediyesine ait servis aracıyla evlerine geri götürüldüğü sırada meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin sonrasında şehrin çeşitli hastanelerine götürüldü. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu bilgisine de ulaşıldı. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:37 Kaynak: İHA
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