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Ankara'da korkunç kaza! Aydınlatma direğine çarpan otobüs alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

Ankara'da korkunç kaza! Aydınlatma direğine çarpan otobüs alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı

11.09.2021 09:48

Ankara'da yaşanan kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüsü şoförü, aydınlatma direği ile levhalara çarparak alev aldı. Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi ise askerlerin yaptığı öğrenildi.

Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu kavşağında sürücü K.O.'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine ve yol kenarındaki levhalara çarparak ilerledikten sonra yanan şehirlerarası otobüste çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Aydınlatma direğine çarpan otobüs alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı

YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Polis, kaza sonrası Çayyolu kavşağını araç ve yaya girişine kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. 20 yaralıdan 5'i olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edilirken, 15 kişi de ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Aydınlatma direğine çarpan otobüs alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı

KAZAYA İLK MÜDAHALEYİ ASKERLER YAPTI

Ayrıca, kazaya ilk müdahaleyi Çayyolu kavşağı üzerinde bulunan askeri tesisteki askerlerin yaptığı öğrenildi. Askerlerin, otobüsün alev aldığını görünce sağlık ve itfaiye ekipleri gelene kadar yaralıları tahliye ettikleri öğrenildi. Öte yandan, sürücü K.O. ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İşte kaza yerinden görüntüler:


Aydınlatma direğine çarpan otobüs alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otobüs alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otobüs alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otobüs alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otobüs alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı
Ankara'da korkunç kaza! Aydınlatma direğine çarpan otobüs alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Dumlupınar, Çankaya, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da korkunç kaza! Aydınlatma direğine çarpan otobüs alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da korkunç kaza! Aydınlatma direğine çarpan otobüs alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
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