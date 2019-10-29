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Ankara'da korkutan patlama

28 dakika önce

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir tekel bayine giren kişinin elinde bulunan ses bombasını bırakıp kaçtığı iddia edildi.

Ankara'da korkutan patlama, System.String[]

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir tekel bayine giren kişinin elinde bulunan ses bombasını bırakıp kaçtığı iddia edildi. Meydana gelen korku dolu patlamada ölen yada yaralanan olmazken güvenlik güçleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay, Yenimalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir tekel bayisinde içinde ses bombası olduğu iddia edilen çanta patlatıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre tekel bayine gelen bir kişi, iddialara göre içinde ses bombası bulunan çantayı dükkana bırakarak dışarı çıktı ve ardından patlama meydana geldi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken patlamanın, jandarma bölgesinde gerçekleşmesi nedeniyle gelen ekipleri tekel bayi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma Olay Yeri ekipleri çalışma başlattı. Tekel bayisine bombayı attığı ileri sürülen bir kişinin yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

(İHA)

Yenimahalle, Ankara, Tekel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 08:20 Kaynak: İHA
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