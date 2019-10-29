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Ankara'da korkutan patlama

1 saat önce

Ankara'da korkutan patlamaANKARA - Başkent'te bir tekel bayiine alkol almak için gelen şahıs, iddialara göre içinde ses bombası bulunan çantayı dükkana bırakarak dışarı çıktı ve ardından patlattı.

Ankara'da korkutan patlama

ANKARA - Başkent'te bir tekel bayiine alkol almak için gelen şahıs, iddialara göre içinde ses bombası bulunan çantayı dükkana bırakarak dışarı çıktı ve ardından patlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri geniş çapta araştırma başlattı.

Ankara'da Yenimalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde bir tekel bayiinde içinde ses bombası olduğu iddia edilen çanta patladı. Görgü tanıklarının iddiasına göre tekel bayiine içki almak için içeri giren şahıs, içinde ses bombası bulunan çantayı dükkana bırakarak dışarı çıktı ve ardından patlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken jandarma bölgesinde gerçekleşmesi nedeniyle jandarma ekipleri tekel ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma Olay Yeri inceleme ekipleri bombanın atıldığı tekel bayisinde inceleme yaptı. Tekel bayisine bombayı attığı ileri sürülen bir kişinin yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara'da korkutan patlama

Ankara, Tekel, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:00 Kaynak: İHA
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