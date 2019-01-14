Ankara'da Korkutan Yangın

Başkent'te bir apartmanın en üst katında bulunan iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Başkent'te bir apartmanın en üst katında bulunan iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Çankaya Caddesi'nde 3 katlı bir binanın en üst katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına büyümeden müdahale etti. Yangın, iş yerinde maddi hasara yol açtı.



(Musa Erdoğan/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Tadını Beğenip Üretmeye Başladığı Mantardan 2 Yılda 100 Bin TL Kazandı

Komagene Çiğ Köftelerinin Sahibi Murat Sivrikaya FETÖ'den Adliyeye Sevk Edildi

Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı