Son Dakika Haberleri: Ankara'da Korkutan Yangın: 5 Ölü

Ankara'da Korkutan Yangın: 5 Ölü

35 dakika önce

Ankara'da korkutan yangın: 5 ölüANKARA - Ankara Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçi hayatını kaybetti.

Ankara'da korkutan yangın: 5 ölü

ANKARA - Ankara Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ankara Siteler'de akşam saatlerinde bir mobilya atölyesinde henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin tüm atölyeyi sardığı yangında Suriye uyruklu 5 işçi hayatını kaybetti. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

İşçi, Suriye, Ankara, 3. Sayfa
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