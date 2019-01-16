Ankara'da Korkutan Yangın: 5 Yaralı
32 dakika önce
Ankara Siteler'de bir mobilya mağazasında çıkan yangında alevlere müdahale etmeye çalışan 5 işçi yaralandı.
Ankara
Siteler'de bir mobilya mağazasında çıkan yangında alevlere müdahale etmeye çalışan 5 işçi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Siteler Şenkal Sokak'ta bir mobilya firmasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mobilya
fabrikasında çalışan işçilerin müdahalesi sırasında 5 işçi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan işçiler hastanelere kaldırıldı. İtfaiye
ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:03 Kaynak: İHA
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