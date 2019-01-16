Son Dakika Haberleri: Ankara'da Korkutan Yangın: 5 Yaralı

Ankara'da Korkutan Yangın: 5 Yaralı

9 dakika önce

Ankara'da korkutan yangın: 5 yaralıANKARA - Ankara Siteler'de bir mobilya mağazasında çıkan yangında alevlere müdahale etmeye çalışan 5 işçi yaralandı.

Ankara'da korkutan yangın: 5 yaralı

ANKARA - Ankara Siteler'de bir mobilya mağazasında çıkan yangında alevlere müdahale etmeye çalışan 5 işçi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Siteler Şenkal Sokak'ta bir mobilya firmasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mobilya fabrikasında çalışan işçilerin müdahalesi sırasında 5 işçi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan işçiler hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:13 Kaynak: İHA

İşçi, Murat Erat, Ankara, 3. Sayfa
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