Ankara'da 'korona'ya karşı dua edildi - Son Dakika
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Ankara'da 'korona'ya karşı dua edildi

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip korona virüs "Kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dua okundu.

Ankara'da 'korona'ya karşı dua edildi, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip korona virüs "Kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dua okundu.


Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip korona virüs "Kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dua okundu. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ahmet Hamdi Akseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:25 Kaynak: İHA

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