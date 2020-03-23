Ankara'da 'korona'ya karşı dua edildi - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip korona virüs "Kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dua okundu. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip korona virüs "Kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dua okundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın