- Ankara'da 'korona'ya karşı dua edildi - Son Dakika
Son Dakika Genel - Ankara'da 'korona'ya karşı dua edildi - Son Dakika

- Ankara'da 'korona'ya karşı dua edildi

6 saat önce

- Ankara'da 'korona'ya karşı dua edildi Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs "kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla" yatsı namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dua okundu.

- Ankara'da 'korona'ya karşı dua edildi

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs "kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla" yatsı namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dua okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs "kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla" yatsı namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dua okundu.

- Ankara'da 'korona'ya karşı dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ahmet Hamdi Akseki, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:03 Kaynak: İHA

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