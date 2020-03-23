- Ankara'da 'korona'ya karşı dua edildi - Son Dakika

- Ankara'da 'korona'ya karşı dua edildi
6 saat önce
- Ankara'da 'korona'ya karşı dua edildi Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs "kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla" yatsı namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dua okundu.
- Ankara'da 'korona'ya karşı dua edildi
ANKARA - Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs "kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla" yatsı namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dua okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs "kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla" yatsı namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dua okundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:03 Kaynak: İHA
Son Dakika Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Diyanet açıkladı: Vatandaşlar WhatsApp üzerinden evde ibadet yapmaya teşvik edilecek Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti