Ankara'da koronavirüs denetimi - Son Dakika

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, Kaymakam Cumali Atilla ile Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimlerde bulundu.

Altındağ'da, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi. Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ile Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın katıldığı denetimlerde, dolmuşlar tek tek durdurularak, yolculara ve sürücülere maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Esnafı da ziyaret eden Atilla ve Balcı, çapraz oturma düzenine dikkat edilmesi konusunda işletme sahiplerini uyardı, kurallara uymayan müşterilerin ise tatlı bir dille uyarılması gerektiğini hatırlattı.

'BU SÜRECİ BİTİRMEK ZORUNDAYIZ'

Kaymakam Atilla, ziyaret ettiği çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların "Biz yaşlılar zaten kurallara uyuyoruz" sözü üzerine Atilla, pandeminin başlarında yasağın ilk olarak 65 yaş üstüne geldiğini hatırlatarak, "Şimdi kısıtlamalar tekrar gelmeden bu süreci bitirmek zorundayız" dedi. Atilla, kurallara uyulduğu takdirde sürecin çok kısa zamanda bitirilebileceğini ifade etti.