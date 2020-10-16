Ankara'da koronavirüs denetimi - Son Dakika

Ankara'da koronavirüs denetimi

16.10.2020 13:30
Ankara'da koronavirüs denetimi, System.String[]

Ankara'da koronavirüs denetimi ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde 200 personelle koronavirüs önlemlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ankara'da koronavirüs denetimi

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde 200 personelle koronavirüs önlemlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Pursaklar'da, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Denetime, Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ile zabıta ekipleri katıldı. Denetim kapsamında, ilçede bulunan lokantalar, kuaförler ve kırtasiyeler denetlendi, vatandaşlar maske konusunda uyarıldı. Ayrıca otobüs ve dolmuşlar da denetime tabi tutuldu. Kurallara uymayanlar uyarıldı. Pursaklar belediyesi temizlik ekipleri de cadde ve sokakları dezenfekte etti.Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, 200 personelle beraber bugün sahada denetimlerde bulunduklarını söyleyerek, "İlçemizin her noktasında denetim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Pursaklar'da kaymakamlık ve belediye olarak 24 saat esasına göre pandemiyle mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ise, 8 aydır pandemiyle mücadele konusunda çok titiz davrandıklarını söyleyerek, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda çalışmalara devam ediyoruz. Ankara'da vaka sayılarının düşmüş olması bizi rehavete sürüklemedi. Koronavirüsten kurtulana kadar işi sıkı tutmak zorundayız ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Her hafta yaptığımız mahalle denetimlerinden birini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Ankara'da koronavirüs denetimi
Ankara'da koronavirüs denetimi
Ankara'da koronavirüs denetimi
Ankara'da koronavirüs denetimi
Ankara'da koronavirüs denetimi
Ankara'da koronavirüs denetimi
Ankara'da koronavirüs denetimi
Ankara'da koronavirüs denetimi
Ankara'da koronavirüs denetimi
Ankara'da koronavirüs denetimi
Ankara'da koronavirüs denetimi
Ankara'da koronavirüs denetimi

Mehmet Yıldız, Koronavirüs, Pursaklar, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da koronavirüs denetimi - Son Dakika

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