Ankara'da 'koronavirüs gaspçısı' yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da 'koronavirüs gaspçısı' yakalandı

6 saat önce

ANKARA'da, 'koronavirüs'e karşı ilaç sattığı yalanını söyleyerek, yanına yaklaştığı yaşlı adamın cüzdanını gasbeden C.Ö. (70), mobese kamerasından tespit edilerek, yakalandı.

Ankara'da 'koronavirüs gaspçısı' yakalandı, System.String[]

ANKARA'da, 'koronavirüs'e karşı ilaç sattığı yalanını söyleyerek, yanına yaklaştığı yaşlı adamın cüzdanını gasbeden C.Ö. (70), mobese kamerasından tespit edilerek, yakalandı.

Ankara'da C.Ö., Çin'de ortaya çıkan ve farklı ülkelere de yayılan 'koronavirüs'e karşı ilaç sattığı yalanını söyleyerek, yaşlı adamın yanına yaklaştı. İkna olan yaşlı adamın ilaç satın almak için para vermek üzere çıkardığı cüzdan, C.Ö. tarafından gasbedildi. C.Ö., cüzdanla kaçarken, yaşlı adamın şikayeti üzerine Ankara Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Mobese kayıtlarını inceleyen ekipler, C.Ö.'nün yerini belirledi. Kısa sürede yakalanan C.Ö., gözaltına alınırken, emniyette sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gasp anı

-C.Ö.'nün kaçışı

-C.Ö.'nün adliyeye sevki

Haber: ANKARA, -


Çin Halk Cumhuriyeti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:54 Kaynak: DHA
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