Ankara'da koronavirüs ile mücadele kapsamında ilave kararlar - Son Dakika
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Ankara'da koronavirüs ile mücadele kapsamında ilave kararlar

23 dakika önce

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığının talimatları ve gündemindeki diğer konuları görüşerek ek kararlar aldı.

Ankara'da koronavirüs ile mücadele kapsamında ilave kararlar, System.String[]

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığının talimatları ve gündemindeki diğer konuları görüşerek ek kararlar aldı.

İl genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Nisan Cuma saat 24.00'ten itibaren 19 Nisan Pazar saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ifade edilen açıklamada, Ankara'da alınan tedbirlerin, salgına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla hafta sonunu kapsayacak şekilde ilave kısıtlamalara gidilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili gönderdiği genelgeye ek Ankara'da bazı kararlar alındı.

Bu kararlara göre, başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlileri ile istisna kapsamındaki vatandaşların kullanımı için EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüsler, 07.00-09.30 ile 16.30-20.00 saatleri arasında ve TCDD'ye bağlı Başkentray ise 06.30-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyonca, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak hızlıca ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak.

Bu planda ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları mahalle, cadde, sokak ölçeğinde dağıtım bölgeleri ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.

İstisna kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların personeli ile görevli kamu personeli kimlik veya görevlerini belirten belgelerini yanlarında bulunduracak, istenildiğinde kolluk kuvvetlerine gösterecek.

Çalışmasına izin verilen işyeri, işletme ve kurumların personel servis araçları için araç plakası, sürücü ve sürücü iletişim bilgileri, işyerinin bulunduğu bölgedeki en yakın kolluk birimine bildirilecek.

Sokağa çıkma yasağı süresince sağlık personeli başta olmak üzere görevli tüm kamu çalışanları ile istisna kapsamındaki kurum ve kuruluşların personeli, görev yerleri, görev süreleri ve ikametinden görev yerine gidiş dönüş haricinde sokağa çıkma yasağı kurallarını ihlal edici davranışta bulunamayacak.

Kararlara aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyideler uygulanacak.

Ankara Valiliği, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:20 Kaynak: AA

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