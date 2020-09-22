Ankara'da koronavirüs kurallarına uymayan 16 bin 525 kişiye ceza - Son Dakika

ANKARA Valiliği, kentte yapılan denetimlerde koronavirüs kurallarına uymayan 16 bin 525 kişiye 10 milyon 175 bin lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde 21 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında virüsle mücadele kapsamında Valiliğimizce 8 bin 461 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 208 bin 894 kişi veya iş yeri denetlenmiş, bu denetimlerde kurallara uymayan 16 bin 525 kişiye 10 milyon 175 bin 172 lira 50 kuruş para cezası uygulanmıştır" denildi.