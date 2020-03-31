Ankara'da koronavirüse karşı 'Dezenfekte Tüneli' - Son Dakika

ANKARA'nın Mamak ilçesinde belediye tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında 'Araç Dezenfeksiyon Tüneli' oluşturdu. Samsun Yolu'ndan, Ankara'ya giriş yönüne hizmete sunulan dezenfeksiyon tünelinde bütün vatandaşlar araçlarını ücretsiz dezenfekte ettirebilecek.

Mamak Belediyesi, ilçe genelinde koronavirüse karşı başlatılan temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipleri tarafından 'Araç Dezenfeksiyon Tüneli' hizmetini hayata geçirildi. Tünel 5 metre uzunluğunda kabinden oluşurken, otomatik sensörler aracılığı ile devreye giriyor. İçerisine giren araçları algılayan tünel, solüsyon buharı salgılayarak, aracın her yanını dezenfekte ediyor. Solüsyon buharının insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor. Araçlar dezenfeksiyon tüneline girmeden önce ise Mamak Belediyesi mobil ekipleri, vatandaşların ateş ölçümü yapılıyor. Aracın dışından önce iç dezenfekte ediliyor.

'EN ÖNEMLİSİ HİJYEN ORTAMI SAĞLAMAK'

Araç dezenfeksiyon tünelinin 2'ncisini ise, Mamak Belediyesi Hizmet Binası önünde hizmete sunacaklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Belediyemizin tüm çalışanları ile halkımızın koronavirüsten en az şekilde etkilenmesi için büyük mücadele etmekteyiz. Bu mücadelenin en önemli ayağı hijyen ortamı sağlamaktır. Halkımızın sağlığı için biz üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu tür tedbirlerle kısa zamanda bu virüsü yeneceğiz ve normal hayatımıza döneceğiz" dedi.

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