Ankara'da koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı - Son Dakika
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Ankara'da koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı

6 saat önce

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, 13 Nisan Pazartesi günü 00.01'den itibaren toplu taşıma araçları ile içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanılmasının zorunlu tutulmasına, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmamasına ve maskesiz olduğu tespit...

Ankara'da koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı, System.String[]

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, 13 Nisan Pazartesi günü 00.01'den itibaren toplu taşıma araçları ile içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanılmasının zorunlu tutulmasına, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmamasına ve maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına karar verildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığının talimatları ve gündemindeki diğer konuları görüşerek bazı kararlar aldı.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis edebilmek adına sokağa çıkmaları yasaklanan "01.01.2000" tarihinden sonra dünyaya gelenlere bazı istisnalar getirilmesi zarureti bulunduğundan 13 Nisan Pazartesi günü saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere şu kararlar alındı:

"- 01.01.2000 sonrası doğmuş enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş 'özel gereksinimi' olan çocuk ve gençlere ebeveyn veya bakıcıları refakatinde ve rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor gibi belgeleri yanlarında bulundurmaları kaydıyla ilgili sağlık kuruluşuna gidip gelmeleri, aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmeleri, park ve bahçelerde sınırlı sürede dolaşmaları için ikametlerinden çıkmalarına izin verilecek.

Gebe, lohusa ve bebeklerin aşılama ve izlemleri ile topuk kanı örneklerinin alınması işlemleri için 20 yaş altı gebe ve lohusaların, ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği biriminde ilgili sağlık hizmetlerini alabilmeleri kapsamında enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ilgili sağlık kuruluşuna gidip gelmekle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

Aile Sağlığı Merkezlerince gebe, lohusa, bebek ve çocukların diğer hastalarla en az karşılaşacakları bir zaman diliminde çağrılmaları, hizmet verilen odanın yeterli havalandırmasının yapılabilmesi ve hazır hale getirilebilmesi için hizmet alacakların belirli aralıklarla kabulünü sağlayacak şekilde randevu verilmesi, bu hizmetlerin verildiği odalarda kesinlikle hasta muayenesi yapılmaması, çok sık havalandırılması, hava koşulları uygun ise pencerelerin sürekli açık kalması, sağlık kurumunda hijyen koşullarına uygun şekilde davranması gerekecek.

Kovid-19 hastalığı teşhis yöntemleriyle doğrulanan, ancak hastaneye gitmekten, tedavi olmaktan imtina eden ve ikametinden kaçan kişilerin, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 67. ve 72. maddeleri ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" başlıklı 195'inci maddesi hükümleri kapsamında ihtiyaç halinde kolluk kuvvetlerinden destek alınmak suretiyle 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı koordinasyonuyla tedavi olacağı hastaneye nakli sağlanacak.

Kovid-19 hastalığı sebebiyle vefat eden vatandaşların defin işlemlerinde, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 3 Nisan 2020 tarihli ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 9 Nisan 2020 tarihli genelgelerine uygun hareket edilecek.

Fiziksel temas ve damlacık yoluyla çok hızlı bulaşabilen koronavirüsün, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin ve hastalığın yayılımının engellenmesi amacıyla sokak atık toplayıcılığı yasaklandı.

Mamak ilçesi Zirvekent Mahallesi ve Sincan ilçesi Temelli/ Beyoba Mahallesi'nde bulunan sosyal konutlarda oturan vatandaşların gıda ve temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin kaymakamlıkların koordinesinde ilgili ilçe belediyelerince karşılanacak ve bu konutların hijyen ve dezenfeksiyon işlemleri belediyelerce yerine getirilecek."

Toplu taşımada sosyal mesafeye dikkat edilecek

Kurul, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla 13 Nisan Pazartesi günü saat 00.01'den itibaren il dahilinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (Otobüs, özel halk otobüsleri, minibüsler, Ankaray, Başkentray, metro vb.) ile şehirler arası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları, taksiler, her türlü ticari araç, servis araçları ve içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda geçerli olmak üzere ayrıca şu kararlar alındı:

"Maske kullanılmasının zorunlu tutulması, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanması, toplu taşıma araçlarında 'yolcu oturma kapasitesinin' azami yüzde 50'si kadar yolcu alınması, seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli uyarıların yapılarak ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınması, bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda genel hijyen şartları sağlanarak sıvı el dezenfektanı bulundurulması, araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarca yoğunluğu önleyici tedbirler alınması. gerekmektedir."

Kurulun kararlarına aykırı hareket edenlere, "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanacağı belirtildi.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 06:26 Kaynak: AA

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