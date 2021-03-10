Ankara'da 'koronavirüs' denetimi - Son Dakika

Ankara'da 'koronavirüs' denetimi

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında, park ve internet kafeler denetlendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda başlatılan dinamik denetim modeli kapsamında, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve Belediye Başkanı Asım Balcı ile beraberindeki heyet, ilçedeki park ve internet kafelerde denetim yaptı. Denetimlerde, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Kaymakam Atilla, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda denetimlerini sürdürdüklerini belirterek, "Normalleşme sürecine geçebilmemiz için bütün vatandaşlarımızın salgınla ilgili mücadelede uyulması gereken kurallara harfiyen uyması gerekir. Kontrollü normalleşme sürecindeyiz. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı haritalar var. 15 gün önce açıklanan haritada sarıydı; ama bizim mavi hedefimiz var. İnşallah denetim ekiplerimizin yapacağı hassas kontroller ve vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla bu hedefimize ulaşmak için gayret ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu salgın sürecini en az hasarla atlatırız" ifadelerini kullandı.