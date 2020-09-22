Ankara'da Kovid-19 denetimlerinde 16 bin 525 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında son bir ayda yapılan denetimlerde 16 bin 525 kişiye 10 milyon 175 bin lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 21 Ağustos ile 22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerine 8 bin 461 personelin katıldığı, 208 bin 894 kişi ve iş yerinin denetlendiği belirtildi.

Denetimlerde kurallara uymayan 16 bin 525 kişiye toplam 10 milyon 175 bin 172 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.