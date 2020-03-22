Ankara'da Kovid-19 nedeniyle kağıt toplayıcılığı yasaklandı - Son Dakika

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Ankara'da Kovid-19 nedeniyle kağıt toplayıcılığı yasaklandı
6 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kağıt toplayıcılığının yasaklandığı bildirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kağıt toplayıcılığının yasaklandığı bildirildi.
Belediyenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçimini kağıt toplayarak sağlayan vatandaşlarımıza Barınma Evi'nde konaklama imkanı ve gıda temini Belediyemiz tarafından sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:34 Kaynak: AA
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