Son dakika haberi: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika haberi: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son dakika haberlerine göre Türkiye'de son 24 saatte 1511 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika haberi: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 1511 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 421 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 1229 kişi iyileşti. Böylece, Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 287 bin 599'a çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 44 bin 338'e ulaştı. Hasta sayısı 327 bin 557, vefat sayısı 8 bin 553, ağır hasta sayısı 1414, aktif hasta sayısı 31 bin 405 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası programında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı.

Erdoğan, "Diyanet personelimiz, koronavirüse karşı yürüttüğümüz mücadelede de fedakarca görev yaptı. VEFA Sosyal Destek Gruplarında tam 62 bin 700 Diyanet görevlimiz sorumluluk üstlendi." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimde yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı

Bakan Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, yüz yüze eğitimde yeni dönemin ayrıntılarına ilişkin açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimde 12 Ekim Pazartesi başlayacak yeni döneme ilişkin, "Cumartesi günü eğitim olabilir, bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu." dedi.

Selçuk, yüz yüze eğitimde okullardaki hijyen ve sosyal mesafe standartlarının, Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulu'nun rehberliğinde alınan tüm tedbirlerin açıklandığını belirtti.

Okulların düzenli denetlendiğine dikkati çeken Selçuk, bu denetimlerin yıl boyu devam edeceğine işaret ederek, "Okullarımızda Kovid-19 ekipleri oluşturduk. Öğretmenlerimizin Kovid-19 eğitimleri tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler çocuklarımızı sağlıkla ve güvenle karşılamak için her türlü tedbirimizle hazırız. Kaygı duyan velilerimizin ve öğrencilerimizin de sürecin iyi yönetildiğini gördüklerinde aynen ilkokul 1'inci sınıf velilerinde gördüğümüz gibi rahatlayacaklarına eminim. Başlangıçta 1'inci sınıflarda çok düşük olan oranlar sonradan çok yükseldi ve yüzde 80'lere yaklaştı." bilgisini paylaştı.

Ankara'da Kovid-19 uygulaması

Ankara'da jandarma ekiplerince Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, maske yasağına uymayan 16 kişiye 12 bin 600 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 13 kişiye ise 40 bin 950 lira olmak üzere toplam 53 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde 364 kişiye 545 bin 650 lira para cezası

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği koordinesinde 3 Ekim'de 23.00-02.00 saatlerinde kent genelinde 249 ekip, 526 personelin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Ruhsatsız faaliyet gösteren 19 iş yeri mühürlendi.

Uygulamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davrandıkları tespit edilen 364 kişiye toplam 545 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan bin 201 kişiye ceza

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlal eden bin 201 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Para Cezası, Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 22:11 - Kaynak: AA

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