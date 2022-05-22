Ankara'da köye inen yavru ayı cep telefonu kamerasında - Son Dakika
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Ankara'da köye inen yavru ayı cep telefonu kamerasında

22.05.2022 00:58

Ankara'da köye inen yavru ayı cep telefonu kamerasında Ankara'nın Çubuk ilçesinde köye inen yavru ayı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Ankara'da köye inen yavru ayı cep telefonu kamerasında

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde köye inen yavru ayı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl yolu üzerinde bulunan Yaylak Köyü'ne inen yavru ayı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Düzlükte koşuşturup gözden kaybolan yavru ayının görüntüsü dikkat çekti.

Ankara'da köye inen yavru ayı cep telefonu kamerasında
Ankara'da köye inen yavru ayı cep telefonu kamerasında
Ankara'da köye inen yavru ayı cep telefonu kamerasında
Ankara'da köye inen yavru ayı cep telefonu kamerasında

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da köye inen yavru ayı cep telefonu kamerasında - Son Dakika


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