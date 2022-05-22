Ankara'da köye inen yavru ayı cep telefonu kamerasında
ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde köye inen yavru ayı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl yolu üzerinde bulunan Yaylak Köyü'ne inen yavru ayı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Düzlükte koşuşturup gözden kaybolan yavru ayının görüntüsü dikkat çekti.
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