ANKARA'DA KPSS HEYECANI - Son Dakika
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ANKARA'DA KPSS HEYECANI

18.09.2022 12:49

ANKARA'da Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumlarının ilki olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının heyecanı yaşandı.

ANKARA'da Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumlarının ilki olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının heyecanı yaşandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı Ankara'da başladı. Adaylar, KPSS'nin ilk oturumu için sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Burada güvenlik kontrolünden geçirilen adaylar, saat 10.00'a kadar okullara alındı. Adaylar içeride ter dökerken, aileleri de okul önlerinde dua etti. Saat 10.15'te başlayan sınav 130 dakika sürecek.

YORUMLAR
500
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'KPSS Lisans' heyecanı Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'KPSS Lisans' heyecanı ÇORUM'DA GEÇ KALAN ADAYLAR SINAVA KOŞARAK YETİŞTİ ÇORUM'DA GEÇ KALAN ADAYLAR SINAVA KOŞARAK YETİŞTİ
Kaynak: DHA

Ankara, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANKARA'DA KPSS HEYECANI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANKARA'DA KPSS HEYECANI - Son Dakika
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