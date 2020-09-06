Ankara'da KPSS, koronavirüs önlemleriyle yapıldı - Son Dakika

ANKARA'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşandı. Sınav, koronavirüs tedbirlerine uyularak yapıldı.

KPSS Lisans Sınavı, tüm yurtta olduğu gibi Ankara'da da yapıldı. Saat 10.15'te başlayan sınav için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne gelen adaylar, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, belirlenen noktalarda ellerini dezenfekte ettikten sonra salona alındı. Maskesi olmayan adaylara da maske dağıtıldı. Sınav binasına girişler, saat 10.00 itibarıyla sona erdi. Adaylar ve aileleri, sınav binaları önünde yoğunluk oluştururken, burada görev yapan polis ekipleri de vatandaşı sosyal mesafe konusunda uyardı.

Bu arada sınav merkezine gelen genç kız, kimliğini evde unutunca panik yaşandı. Çevredekilerden yardım isteyen genç kız, ailesini arayarak, kimliğini istedi. Sınav saatine dakikalar kala kimliğine ulaşan genç kız, salona girebildi.

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