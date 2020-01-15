Ankara'da 'kredi' çetesine operasyon 5 tutuklama - Son Dakika

ANKARA'da bankalardan kredi alamayan kişileri kredi vaadiyle kandırarak kendilerine borçlandıran çete, polis operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bankalardan kredi alamayan kişileri senet karşılığı kredi sağlama vaadiyle kandıran çeteyi takibe aldı. Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı.

KEFİL YERİNE SENET

Çetenin, paraya ihtiyacı olup da bankalardan kredi alamayan kişileri, otobüs duraklarında, sokaklarda ve sosyal medyada bulunan ilanlarla kandırdığı tespit edildi. Çıkmayacak kredi için başvuruda bulunan mağdurlara, ilk şart kapora ve komisyon vermesi gerektiğini söyleyen şüpheliler, mağdurlara yüksek meblağlar içeren senetler imzalattı. Kredi çıkmadığı halde senetleri işleme koyan çete üyeleri, mağdurların evlerine ve maaşlarına icra takibi başlattı.

'ONLAR YÜZÜNDEN NİŞANIM ATILDI'

Çetenin ağına takılan mağdurlardan Murat Güzel, evlenmek için krediye ihtiyaç duyduğunu ve otobüs durağında gördüğü ilan üzerine krediye başvurduğunu söyledi. Çeteye ilk iş 2 bin lira kapora ödediğini söyleyen Güzel, Verdiğim parayı, kredi çıkmıyor denilerek geri vermediler. Onlar yüzünden nişanım atıldı ve sevdiğim kızla birleşemiyorum dedi.

'EMEKLİ MAAŞIMDAN 40 BİN LİRA KESİLDİ'

50 bin lira kredi alabilmek için senet imzalayan Yaşar Gürel ise 2300 lira emekli maaşının tamamının gelen icra nedeniyle kesildiğini ve şu ana kadar hesabından 40 bin lira para kesildiğini söyledi.

5 TUTUKLAMA

10 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından 'suç işlemek için örgüt kurma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i mahkemece tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.