Ankara'da kritik Süper Lig maçı! Çaykur Rizespor kazanırsa iddaa'da... - Son Dakika
Son Dakika Spor Ankara'da kritik Süper Lig maçı! Çaykur Rizespor kazanırsa iddaa'da... - Son Dakika Spor

Ankara'da kritik Süper Lig maçı! Çaykur Rizespor kazanırsa iddaa'da...

6 saat önce

Bu bir ilandırANKARAGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPORMustafa Reşit Akçay takımın başına geldikten sonra çıkış gösteren, Fenerbahçe galibiyetiyle de gündeme oturan Ankaragücü, o karşılaşma sonrasında oynadığı 3 lig maçını kaybetti ve düşme hattında kaldı.

Ankara'da kritik Süper Lig maçı! Çaykur Rizespor kazanırsa iddaa'da..., System.String[]

Bu bir ilandır


ANKARAGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR


Mustafa Reşit Akçay takımın başına geldikten sonra çıkış gösteren, Fenerbahçe galibiyetiyle de gündeme oturan Ankaragücü, o karşılaşma sonrasında oynadığı 3 lig maçını kaybetti ve düşme hattında kaldı.


Kaybetse de oynadığı futbolla takdir toplayan Ankara ekibinde önemli bir eksik bulunmuyor.


İsmail Kartal ile yolları ayırdıktan sonra takımın başına Ünal Karaman'ı getiren Rizespor, Yacine Bammou'nun golüyle geriye düştüğü Alanyaspor maçında 1 puanı Braian Samudio'nun golüyle almıştı.


O maçta sakatlığı sebebiyle oynamayan Aminu Umar'ın durumu maç saati netleşecek.


Karaman'ın hücumun en ilerisinde yine Milan Skoda'ya forma vermesi, kanatlarda ise Oğulcan Çağlayan ve Samudio ile oynamaya devam etmesi bekleniyor.


Çaykur Rizespor, bu sezon deplasmanda sadece 9 gol atabildi ve ligin bu anlamda en kötüsü!


Üyelerin %22'den fazlası ev sahibi ekibin Eryaman Stadı'nda 3 puana uzanacağını düşünüyor.


Gençlerbirliği efsaneleri, Ankaragücü ile oynanan Ankara Derbisi'ni anlattı...


Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Rizespor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:11 
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