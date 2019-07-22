Ankara'da kritik toplantı
1 saat önce
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey beraberindeki heyetle Dışişleri Bakanlığına giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:05 Kaynak: İHA
ABD Suriye
Özel Temsilcisi James Jeffrey
beraberindeki heyetle Dışişleri Bakanlığına giriş yaptı.
(İHA)
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