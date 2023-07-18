Ankara'da küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa 21 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Ankara'da küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa 21 yıl hapis cezası

18.07.2023 11:25

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen sanığa 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanık, suçlamaları reddederek beraat istemişti ancak mahkeme heyeti, sanığın suçlu olduğuna karar verdi ve tutuklanmasına karar verildi. Kararın ardından duruşma salonunda sanık ve mağdurun yakınları arasında arbede yaşandı ve polis müdahalesiyle taraflar adliye dışına çıkarıldı.

Ankara'da küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen sanığa, 21 yıl 10 ay 15 gün hapis verildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık A.T. ve taraf avukatları katıldı.

Savunması için söz verilen sanık A.T, suçlamaları reddederek beraat istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın, "cebir ve tehdit kullanarak 12 yaşından küçük mağdurun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 21 yıl 10 ay 15 gün hapsine hükmetti.

Sanık, hükümle birlikte tutuklandı.

Kararın ardından duruşma salonunun önünde sanık ve mağdurun yakınları arasında arbede yaşandı. Taraflar, polis müdahalesiyle adliye dışına çıkarıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara'da küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa 21 yıl hapis cezası - Son Dakika
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