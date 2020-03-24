Ankara'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 3 tutuklu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 3 tutuklu - Son Dakika

Ankara'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 3 tutuklu

6 saat önce

Ankara'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Ankara'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Polatlı ilçesinde 7 Mart'ta bir ağıldan 9 küçükbaş hayvan çalındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada hayvanları İ.E. ve A.D'nin çaldığı belirlendi.

Ekipler, şüphelilerin 18 Mart'ta Beypazarı ilçesinde de 22 küçükbaş hayvanı çaldıklarını tespit etti.

Beypazarı'ndan çalınan hayvanları Polatlı'da, diğer 9 hayvanı ise Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde sattıkları öğrenilen zanlılar ile suç ortakları olduğu değerlendirilen A.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ankara'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 3 tutuklu

Jandarma, Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:34 Kaynak: AA

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