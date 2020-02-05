Ankara'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Ankara'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Ankara'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haymana ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde 22 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmaların ardından jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Ü.E, S.D, İ.Ü. ve E.S. gözaltına alındı.

Çalındıktan sonra Polatlı ilçesinde bulunan 13 küçükbaş hayvan, sahiplerine teslim edildi. Diğerlerinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Jandarma, Haymana, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçak, Van'da yaşanan çığ felaketine destek için yola çıktı
Çığ felaketinin yaşandığı Van'da hava durumu! İşte son bilgiler Van'daki çığ faciasına bu kare damga vurdu! Yürek burkan görüntü Çığ nedir? Nasıl oluşur? Çığ anında neler yapılmalı? İşte tüm detaylar

Son Dakika Haberleri
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 16:47:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]