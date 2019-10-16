Ankara'da Kukla Şöleni başlıyor

Kukla Karagöz Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği'nin (KUKSADER) Ankara Üniversitesi ortaklığında düzenleyeceği 5. Uluslararası Ankara Kukla Festivali, 19 Ekim Cumartesi günü başlıyor.



27 Ekim tarihine kadar sürecek festival boyunca kukla oyunlarının sergileneceği ve 42 atölyeden oluşan etkinliğin gerçekleştirileceği belirtildi. Festival merkezi olan Tiyatro Tempo'da yapılacak festival, Ankara içi ve Beypazarı İlçesi'ni de kapsayan 13 ayrı mekanda izleyicileriyle buluşmayı bekliyor.



Kukla Karagöz Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği'nin Ankara Üniversitesi iş birliğinde her yıl düzenlediği etkinliğe 9 ülke katılıyor. 2 sergi, 9 atölye ve 19 farklı oyunla Ankaralılar ile buluşacak olan kukla festivalinde sadece çocukların değil yetişkinlerin de izleyeceği 4 oyun yer alıyor.



Ayrıca Kazakistan'dan gelen Almaty Devlet Kukla Tiyatrosu'nun 'Romeo ve Jülyet', 'Ana Yüreği' ve 'Sokrates'in Son Gecesi' oyunlarının yanı sıra Kocaeli'nden festivale konuk olarak katılan Gökhan Yılmazer'in de 'Naif Bey ve Yaveri' adlı gösterisi ile etkinlikte yer alacağı belirtildi. - ANKARA