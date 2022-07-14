Haymana ilçesi Balçıkhisar Mahallesi'nde bulunan, Balçıkhisar İlkokulu ve Ortaokulu olarak hizmet veren bina çürümeye terk edildi.
EŞYALAR TALAN EDİLDİ
3 yıl önce eğitime son verilen okulun içindeki eşyalar talan edildi. Binanın yürekler acısı halini görenler bir an önce önlem alınmasını istiyor.
Kaynak: İHA
Balçıkhisar, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Ankara'da kullanılmayan okul, harabeye döndü - Son Dakika
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