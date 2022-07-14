Ankara'da kullanılmayan okul, harabeye döndü - Son Dakika
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Ankara'da kullanılmayan okul, harabeye döndü

14.07.2022 11:50

Başkent'in Haymana ilçesinde 3 yıl önce kapatılan okul çürümeye terk edildi. Okulun son halini görenler önlem alınmasını için uyarılarda bulunuyor.

Haymana ilçesi Balçıkhisar Mahallesi'nde bulunan, Balçıkhisar İlkokulu ve Ortaokulu olarak hizmet veren bina çürümeye terk edildi.

EŞYALAR TALAN EDİLDİ

3 yıl önce eğitime son verilen okulun içindeki eşyalar talan edildi. Binanın yürekler acısı halini görenler bir an önce önlem alınmasını istiyor.

Başkent'te kullanılmayan okul, çürümeye terk edildi
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Kaynak: İHA

Balçıkhisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da kullanılmayan okul, harabeye döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da kullanılmayan okul, harabeye döndü - Son Dakika
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