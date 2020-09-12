Ankara'da kum fırtınası - Son Dakika

Ankara'da kum fırtınası
ANKARA'nın Polatla ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası hayatı felç etti.
ANKARA'nın Polatla ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası hayatı felç etti. Bir anda gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kum fırtınası Ankara merkezde de etkili oldu.
Haymana ve Polatlı ilçelerinde saat saat 15.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle kum fırtınası meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Özellikle Polatla'da kum fırtınası ile birilkte gökyüzünde devasa toz bulutları oluştu. Görüş mesafesini düşüren fırtına nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, boş alanlara kaçıştı. Ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle şehir merkezinde elektrikler kesildi. Bu sırada bir kafede elektrik kesintisi nedeniyle 4 kişi asansörde mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı. Şehir merkezindeki bazı esnaf ise kum fırtınası nedeniyle iş yerleri zarar görmemesi için kepenk kapattı. Kum fırtınasının hala sürdüğü belirtildi. Kum fırtınası Ankara mekezde de kısmen etkili oldu.
Son Dakika Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Fatih Terim: Okay Yokuşlu'yu istedik ama kulübü transfere izin vermedi Galatasaraylı Mustafa Kapı'nın Lille'e transferi resmiyet kazandı Belediye başkanının kullandığı otomobil iş makinesine çarparak hurdaya döndü: 7 yaralı Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı Fransa'da son 24 saatte 10 bin 561 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Galatasaray, evinde Gaziantep'i 3-1 mağlup etti Çorum'da koronavirüs kaynaklı can kaybı hızla artıyor! 2 günde 21 kişi hayatını kaybetti Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde kendisine destek olan Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor Emekli öğretmen Fettah Kazıl, evinde ölü bulundu Galatasaray karşısında ilk yarıda kalesinde 3 gol gören Günay Güvenç, gözyaşlarını tutamadı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert yanıt: Senin zaten süren az kaldı, gidicisin Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak