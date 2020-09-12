Ankara'da kum fırtınası (7) - Son Dakika

MEVSİMLİK İŞÇİLER İÇİN 170 ÇADIR SEVK EDİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da etkili olan toz fırtınasına ilişkin açıklamada bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "Ankara Polatlı'da toz fırtınası sonrasında etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin barınmalarına yönelik AFAD'tan 170 çadır ve tüm ihtiyaçlar sevk ediliyor. Bakan yardımcımız Muhterem İnce de inceleme ve tedbirler için Polatlı'da. Geçmiş olsun" dedi.