Ankara'da kumar baskını: 13 kişiye 56 bin 875 lira ceza kesildi - Son Dakika

ANKARA'da kumar oynatıldığı tespit edilen işyerine düzenlenen operasyonda 13 kişiye 56 bin 875 lira ceza kesildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Çankaya ilçesinde, bir iş yerine kumar oynatıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendiği ifade edildi. Operasyonda, 13 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 56 bin 875 lira ceza para ceza kesildiği, işyerinin mühürlenerek, işyeri sahibinin gözaltına alındığı ve hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. Düzenlenen operasyonda, çok sayıda oyun kartları, yaz boz kağıtları ile poker masası ele geçirildiği bildirildi.