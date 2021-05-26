Ankara'da 'Kuraklıkla Mücadele İstişare Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

Ankara'da 'Kuraklıkla Mücadele İstişare Toplantısı' yapıldı

26.05.2021 00:46

ANKARA Bala'da yapılan 'Kuraklıkla Mücadele İstişare Toplantısı'nda devlet teşviklerinin yatırılması ve verilen teşvikleri yerinde kullanmayan çiftçilere ise yaptırım uygulanması gerektiği belirtildi.

ANKARA Bala'da yapılan 'Kuraklıkla Mücadele İstişare Toplantısı'nda devlet teşviklerinin yatırılması ve verilen teşvikleri yerinde kullanmayan çiftçilere ise yaptırım uygulanması gerektiği belirtildi.

Bala GMK Besicilik Çiftliğinde düzenlenen Kuraklıkla Mücadele İstişare Toplantısına Bala Belediye Başkanı Ahmet Burhan, İlçe Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Gürbüz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mengücek Fırat Şeker, İlçe Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Kürşat Kaya katıldı. Toplantıda Bala'daki tarım arazilerinin yüzde 75'inin kuraklıktan etkilendiği ve bu kuraklığın Türkiye geneli etkiler doğuracağı vurgusu yapıldı. Toplantıda çiftçilere tohum, gübre ve mazot desteği verilmesi gerektiği ifade edildi. Türkiye geneli yaşanan kuraklıkla ilgili gerekli önemlerin alınmaması durumunda kıtlık oluşma ihtimalinin yüksek olduğu ve oluşacak kıtlığın koronavirüsün önüne geçeceği iddia edildi.

Genç nüfusun çiftçiliğe yönlendirilmesi gerektiği ve devletin özellikle gençleri eğiterek tarıma teşvik etmesi gerektiği belirtildi. Çiftçilere yapılan teşvik ve desteklerin sıkı takip edilmesi, desteklerin yerinde kullanılmaması durumunda yaptırımların uygulanması gerektiği ifade edilirken, tarım arazilerinin betona dönüşmemesi için önlem alınması istendi.

DSİ'nin Akkoşan Sulama Projesi'nin hayata geçirilmesi gerektiği, bu proje ile 24 köy ve 450 bin dekar arazinin sudan faydalanabileceği aktarıldı. 2020 Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin öne alınması istenen toplantıda akıllı tarım ve akıllı hayvancılık metoduna geçilerek, üretimin ve ürün çeşitliliğinin artırılması gerektiği belirtildi.

Ankara'da 'Kuraklıkla Mücadele İstişare Toplantısı' yapıldı
Ankara'da 'Kuraklıkla Mücadele İstişare Toplantısı' yapıldı
Ankara'da 'Kuraklıkla Mücadele İstişare Toplantısı' yapıldı
Ankara'da 'Kuraklıkla Mücadele İstişare Toplantısı' yapıldı
Ankara'da 'Kuraklıkla Mücadele İstişare Toplantısı' yapıldı

Ziraat Odası, Hisarcık, Tarım, Bala, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 'Kuraklıkla Mücadele İstişare Toplantısı' yapıldı - Son Dakika


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