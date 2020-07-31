Ankara'da kurban kesiminde bildik görüntüler - Son Dakika

Ankara'da kurban kesiminde bildik görüntüler
ANKARA'da bayramın ilk günü birçok kişi tüm uyarılara rağmen kurbanlarını, belediyenin belirlediği kesim alanları dışında yol kenarlarında, sağlıksız koşullarda kesti.
ANKARA'da bayramın ilk günü birçok kişi tüm uyarılara rağmen kurbanlarını, belediyenin belirlediği kesim alanları dışında yol kenarlarında, sağlıksız koşullarda kesti.Yenimahalle Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanında bayramın ilk günü kurban satışı ve kesimi yoğunluğu yaşandı. Belediye ekipleri, kurban pazarı içinde kesim noktaları oluşturdu. Buna rağmen birçok kişi, pazarın etrafında bulunan boş arazilerde uygun olmayan şartlarda kurbanlarını kesti. Kesilen kurbanlar elektrik direklerine ya da kamyon kasalarına bağlanarak parçalandı. Hayvanların iç organları gelişi güzel etrafa atıldı. Kurban kesenler ve etrafında toplananların sosyal mesafe kurallarına uymadığı, birçok kişinin de maske takmadığı görüldü. Öte yandan kurban kesimi sırasında etrafta bulunan çocuklar da bu görüntüleri izledi.
Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 03:49
Kaynak: DHA
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