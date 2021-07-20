Kurban pazarlarında ve kesimhanelerde hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika

Başkentte Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban pazarları ve kesimhanelerde yoğunluk yaşanıyor.

Bazı vatandaşlar daha önceden satın aldıkları kurbanlıkları kamyonetlere yükleyerek kesimhanelere götürürken kimileri ise kurban pazarının yanındaki kesimhaneyi tercih etti.

Kesimhanedeki görevliler vatandaşları maske, mesafe, hijyen ve temizlik kuralları için sıklıkla uyardı.

Kesimhanenin yanındaki bekleme alanında kurbanlarının kesilmesi için sırasını bekleyenlere Pursaklar Belediyesince çay, simit ve poğaça ikram edildi.

Kurbanlığını kestiren vatandaşlardan Hüseyin Güngördü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin hizmetlerinden memnun olduğunu ifade ederek, "Hizmet, başta hijyenik olmak üzere her yönden güzel. Elemanlar çok hızlı çalışıyor, kişi kurbanını görüyor, kurbanının nereye gittiğini görüyor. Tesisin otopark alanı da var, ikramlar var, bu hizmetler için teşekkür ediyoruz." dedi.

Bayram yoğunluğundan fırsat bulamayan ya da kurbanını daha uygun fiyata almak isteyenler ise bayramın birinci günü satış yerlerindeydi.

Alıcılar, elde kalan kurbanlıklar için satıcılarla sıkı pazarlıklar yaptı. Bazı alıcı ve satıcılar arasında geçen çetin pazarlıklar anlaşmayla sonuçlanırken bazıları da pazarlıkta anlaşmaya varamadı.

Vatandaşlar, kurbanlıkları bayram öncesine göre daha uygun fiyata aldı.

Kurbanlık alımını bayramın ilk gününe bırakan Ali Kanıgür, "Kurbanlık düvemizi aldık. Pazarlığımız biraz sıkıydı, iki taraf da anlaştı. 6 bin 750 liraya aldık, iki aile keseceğiz." diye konuştu.

Pazarlık yapan satıcı Murat Adar da "Bu bayram yine buna şükür iyi geçti. Kardeşime kurbanlığını verdik, etin kilosu 42-43 liraya geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Bu sene fiyatlar çok çok uygun. Geçen seneye göre satışlarda bir tık düşüş var. Millet tatile gitti, 2 yıldır pandemi vardı, millet de haklı." dedi.

Pazardaki satıcılardan Seyithan Kaya ise Ağrı'dan geldiğini belirterek kurban satışlarının bu yıl çok iyi gittiğini söyledi.

Ellerinde fazla hayvan kalmadığını dile getiren Kaya şöyle devam etti:

"Burada satışlarımız 200-250 civarında oldu. Bayramın birinci günü olmasına rağmen yine de iyi satışlar oluyor. İnsanlar bu pandemiden dolayı sıkıntılar yaşıyor. Elhamdülillah insanlarımız duyarlı, kurban ibadetinden geri kalmıyor. Kalan kurbanlıklar da bugün bitmezse yarın bitecek. Fiyatlar uygun, çok iyi. Yem, samanın pahalı olmasına rağmen bu sene iyi. Bizde kurbanlıklar 6 bin 500 liradan 40 bin liraya kadar."

Kentin bazı bölgelerinde kurban kesim ve hijyen kurallarına uyulmadığı da görüldü.