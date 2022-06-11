Ankara'da kuryenin sele kapılma anı kamerada
ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak sebebiyle motosiklet sürücüsü sele kapılarak sürüklendi. Sürücünün sele kapılma anı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Ankara'nın, Mamak ilçesinde bulunan Akşemsettin semti Misket Mahallesi 623. Sokak'ta yaşanan sele kapılan motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı. Yüzlerce metre sürüklenen sürücünün sele kapılma anı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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