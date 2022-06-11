Ankara'da kuryenin sele kapılma anı kamerada - Son Dakika
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Ankara'da kuryenin sele kapılma anı kamerada

11.06.2022 22:01
Ankara'da kuryenin sele kapılma anı kamerada

Ankara'da kuryenin sele kapılma anı kamerada Ankara'da etkili olan sağanak sebebiyle motosiklet sürücüsü sele kapılarak sürüklendi.

Ankara'da kuryenin sele kapılma anı kamerada

ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak sebebiyle motosiklet sürücüsü sele kapılarak sürüklendi. Sürücünün sele kapılma anı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Ankara'nın, Mamak ilçesinde bulunan Akşemsettin semti Misket Mahallesi 623. Sokak'ta yaşanan sele kapılan motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı. Yüzlerce metre sürüklenen sürücünün sele kapılma anı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Ankara'da kuryenin sele kapılma anı kamerada
Ankara'da kuryenin sele kapılma anı kamerada
Ankara'da kuryenin sele kapılma anı kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da kuryenin sele kapılma anı kamerada - Son Dakika

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