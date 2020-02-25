Ankara'da "Kuveyt'in 59. Milli Günü ve 29. Kurtuluş Yıl Dönümü" kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da 'Kuveyt'in 59. Milli Günü ve 29. Kurtuluş Yıl Dönümü' kutlandı - Son Dakika

Ankara'da "Kuveyt'in 59. Milli Günü ve 29. Kurtuluş Yıl Dönümü" kutlandı

6 saat önce

Başkentte, "Kuveyt Devleti'nin 59'uncu Milli Günü ve 29'uncu Kurtuluş Yıl Dönümü" dolayısıyla bir resepsiyon verildi.

Ankara'da

Başkentte, "Kuveyt Devleti'nin 59'uncu Milli Günü ve 29'uncu Kurtuluş Yıl Dönümü" dolayısıyla bir resepsiyon verildi.

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi'nin ev sahipliğindeki resepsiyona, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, başkentteki yerli ve yabancı misyon şefleri, bürokrasi temsilcileri, akademisyenler, siyasi parti liderleri ile basın mensupları ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Al-Zawawi, Bakan Gül ve konuklarla sohbet etti.

İki ülke milli marşların okunması ve pasta kesimi ile başlayan resepsiyonda, Kuveyt'in dünü ve bugününü anlatan "Küçük Ülke, Büyük Kalp" isimli bir video da gösterildi.

Daha sonra davetliler, Kuveyt mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:22 Kaynak: AA
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