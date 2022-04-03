Ankara'da kuvvetli rüzgar; ağaçlar araçların üzerine devrildi - Son Dakika
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Ankara'da kuvvetli rüzgar; ağaçlar araçların üzerine devrildi

03.04.2022 17:43
Ankara'da kuvvetli rüzgar; ağaçlar araçların üzerine devrildi

ANKARA'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yol kenarlarına ve araçların üzerine devrildi.

ANKARA'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yol kenarlarına ve araçların üzerine devrildi.

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde park halindeki iki aracın üzerine rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi. Etlik Caddesi'nde de yol karındaki ağacın yola devrilmesi sonucu trafik geçici olarak durdu. Bazı bölgelerde ise çatı ve tabelalar uçtu, elektrik direkleri zarar gördü. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Ankara'da kuvvetli rüzgar; ağaçlar araçların üzerine devrildi
Ankara'da kuvvetli rüzgar; ağaçlar araçların üzerine devrildi
Ankara'da kuvvetli rüzgar; ağaçlar araçların üzerine devrildi
Ankara'da kuvvetli rüzgar; ağaçlar araçların üzerine devrildi
Ankara'da kuvvetli rüzgar; ağaçlar araçların üzerine devrildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da kuvvetli rüzgar; ağaçlar araçların üzerine devrildi - Son Dakika


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