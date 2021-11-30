Ankara'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika

Ankara'nın Keçiören ilçesi Selçuklu Caddesi'nde kuvvetli rüzgara dayanamayan 1 ağaç kökünden sökülerek devrildi. Ağacın devrilme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydına girdi. Ağaç devrildikten sonra yanına gidip görüntüsünü çeken iş yeri sahibi şaşkınlığını gizleyemedi. Ayrıca, bir aparmanın çatı malzemeleri kuvvetli rüzgar nedeniyle koparak yola savruldu. Bina önünde park halindeki 2 otomobil gelen parçalardan hafif hasar aldı.