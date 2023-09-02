Ankara'da Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

Ankara'da Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Ankara\'da Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
Son Güncelleme: 02.09.2023 14:26

Ankara Valiliği, başkentte bugün ve yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Ankara Valiliği, başkentte bugün ve yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre bugün ve yarını kapsayacak şekilde, kentin güney ilçelerinden başlayarak il genelinde yerel olarak kuvvetli, güney ile doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugün saat 18.00'den yarın 18.00'e kadar başkentte sağanak beklendiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği, su baskını, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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