Ankara'da Kuvvetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Ankara'da Kuvvetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

21.06.2023 17:37

Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Siteler'de bazı iş yerlerini ve atölyelerin depolarını su basması sonucu mobilya malzemeleri zarar gördü. Mamak Belediyesi yakınındaki köprünün altında su birikmesi nedeniyle araçlarında mahsur kalanları, itfaiye ekipleri kurtardı.

Başkentte öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı sokak, cadde ve alt geçitlerde su birikintisi oluşurken, trafikte aksamalar yaşandı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs ve metro durakları ile bina saçaklarına sığındı.

ARAÇLAR SUYA BATTI

Altındağ ilçesi Siteler Sarıgöl Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı, belediye ekipleri dükkanlardan suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Bazı araçlar ise teker seviyesine kadar suya battı. Bazı atölyelerin depolarını su basması sonucu burada bulunan mobilya malzemeleri zarar gördü.

Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi

BAZI ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Mamak Belediyesi yakınındaki köprünün altında biriken suda bazı araçlar mahsur kaldı. Sürücüler, mahsur kaldıkları araçlarından itfaiye ekiplerince kurtarılırken, araçlarda hasar meydana geldi.

"ARABANIN İÇİNE SU DOLDU"

Aracıyla suda kalan Muharrem Boztuğ, üniversitede okuyan çocuğunu Kırıkkale'den Ankara'ya getirirken yolda yağmura yakalandıklarını söyleyerek, "Tam köprünün altından geçeceğimiz sırada çok fena sel geldi. Su arabanın içine doldu. İtfaiye ekipleri kurtardı bizi." dedi. Karşı şeritteki bir başka aracın da suda mahsur kaldığını belirten Boztuğ, çalışmayan araçlar için çekici beklediklerini ifade etti.

Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi

BELEDİYE TEPKİ GÖSTERDİLER

Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı önünde biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar su birikintisinden dolayı yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler, son günlerde sıkça yağan yağmur sonrası yaşanan olumsuzluklara karşı tedbir almadıklarını iddia ettikleri belediye yetkililerine tepki gösterdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • Fikri : Ankaralılar, kayıkları hazırlasın.. Mansur Venediği ayaklarına getirdi. Daha NE istiyorlar.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Altındağ, İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Kuvvetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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