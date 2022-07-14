Ankara'da kuyumcu dükkanında silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Ankara'da kuyumcu dükkanında silahlı kavga: 1 ölü

14.07.2022 00:27
Ankara'da kuyumcu dükkanında silahlı kavga: 1 ölü

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş merkezinin en üst katında bulunan kuyumcu dükkanında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş merkezinin en üst katında bulunan kuyumcu dükkanında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi Mustafa Günay, aralarında husumet bulunan Ufuk N. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Karanfil Sokak'taki Ankara Gümüşçüler Çarşısı'nın en üst katında bulunan Mustafa Günay'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Ufuk N., aralarında husumet bulunan Mustafa Günay'ın kuyumcu dükkanına gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Ufuk N., belinden çıkardığı tabanca ile Günay'a ateş etti. Günay kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri Günay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı Ufuk N. ise olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Mustafa Günay'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da kuyumcu dükkanında silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da kuyumcu dükkanında silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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