Ankara'da Kuyumcu Soygunu: 1 Ölü
20 dakika önce
Ankara'da bir kuyumcudan hırsızlık girişiminde bulunan 2 kişi, dükkan sahibini vurdu.
Ankara
'da bir kuyumcudan hırsızlık girişiminde bulunan 2 kişi, dükkan sahibini vurdu.
Alınan bilgiye göre, Mamak
Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki Güzel Kaman
Kuyumculuk'a gelen siyah giysili 2 zanlı, dükkan sahibi N.G'den altınları vermesini istedi.
Zanlıların pompalı tüfekle tehdit ettiği N.G. tezgahın altındaki çekmeceden silahını almaya çalıştı. Bunun üzerine ateş eden zanlılar, dükkan sahibini vurarak olay yerinden kaçtı.
N.G, 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
Zanlıların Balkiraz Mahallesi'ne kaçması üzerine polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek geniş kapsamlı çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:48 Kaynak: AA
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