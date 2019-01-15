Son Dakika Haberleri: Ankara'da Kuyumcu Soygunu: 1 Ölü

Ankara'da Kuyumcu Soygunu: 1 Ölü

20 dakika önce

Ankara'da bir kuyumcudan hırsızlık girişiminde bulunan 2 kişi, dükkan sahibini vurdu.

Ankara'da Kuyumcu Soygunu: 1 Ölü, System.String[]
Ankara'da bir kuyumcudan hırsızlık girişiminde bulunan 2 kişi, dükkan sahibini vurdu.

Alınan bilgiye göre, Mamak Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki Güzel Kaman Kuyumculuk'a gelen siyah giysili 2 zanlı, dükkan sahibi N.G'den altınları vermesini istedi.

Zanlıların pompalı tüfekle tehdit ettiği N.G. tezgahın altındaki çekmeceden silahını almaya çalıştı. Bunun üzerine ateş eden zanlılar, dükkan sahibini vurarak olay yerinden kaçtı.

N.G, 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Zanlıların Balkiraz Mahallesi'ne kaçması üzerine polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek geniş kapsamlı çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:48 Kaynak: AA

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